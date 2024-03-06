Кремль напрашивается на конфликт с Пекином 2 Вадим Денисенко

6.03.2024, 13:33

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Куда заведет кураж россиян?

Путин понимает: сейчас у него открылось окно возможностей для достижения его заветной цели, ради которой он начал полномасштабную войну – возможности попытаться сыграть в игру под названием «Россия – третий полюс мира» (кроме США и Китая).

Сразу скажу – ничего из этого не выйдет, но в Кремле все нынешние события трактуют, как гадалки определенные знаки, и уверены: еще одно усилие – и Россия снова возвращает величие.

Заявления Медведева об одном народе, унизительная для Пекина встреча спецпредставителя Китая с маловлиятельным заместителем Лаврова, в конце концов, бравада тем, что Россия плевать хотела на полтора десятка сбитых «сушек» – это все часть большого блефа, умноженного на появившийся кураж, появившийся от того, что Украина потеряла большую часть поддержки своих западных союзников. И теперь уже точно можно сказать, что решение Конгресса по Украине отложено как минимум на конец марта-начало апреля.

Но давайте немного глубже попробуем взглянуть на все эти процессы.

1. Последний месяц стал месяцем разговоров о переговорах. Я уже говорил неоднократно, что россияне с октября-ноября 2023 года проталкивают нарратив «миролюбивая Россия хочет переговоров, злобная марионеточная Украина не хочет». Кроме того, Россия кругом показывает, что ее не устраивает ни одна формула мира, кроме российской: ее не существует в целостном виде, но идеальный сценарий – признание (де-факто) захваченных территорий и частичное (просто официальное обещание) снятие санкций. Собственно, когда мы говорим о целях России на лето-осень, они сводятся именно к этому. И именно этим целям подчинены все их внутренние и внешние действия.

2. Российское ощущение куража держится прежде всего на отсутствии финансирования Украины Конгрессом США. Теперь, по оптимистическому для нас сценарию, можем чего-то ожидать не раньше конца марта-начала апреля. Но кроме выделения средств требуется и вооружение. А после выделения денег пройдет еще не менее месяца до выделения и поставок оружия. Плюс появление F-16, которые позволят получить паритет в воздухе и усложнят россиянам возможности забрасывать наши позиции КАБами, не раньше июня. Другими словами, россияне считают, что у них есть по меньшей мере три-четыре месяца для того, чтобы максимально приблизиться к решению своих задач.

3. Отдельно следует отметить, что Россия позволила себе жесткий выпад против Пекина. Встреча со спецпредставителем Китая по Украине Ли Хуэем состоялась на самом низком уровне. С ним встретился всего-навсего заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, который не может говорить ничего, кроме протокольных вещей. Причина такого неуважения – охлаждение отношений с Поднебесной на фоне сложностей с расчетами, выкручиваниями рук бизнесу и, что также важно, на фоне того, что Китай не сможет достойно ответить. Пекин переживает не самые лучшие экономические времена, а только благодаря дешевым энергоресурсам в 2023 году Россия «прокредитовала» китайцев не менее чем на 25 млрд долларов. Да, Китай – покупатель последней надежды для россиян, но и представить себе, что Китай на несколько месяцев решит остановить импорт российской нефти или древесины – нереально. Действительно Китай может диктовать тактические условия, но стратегически еще не готов к «показательным выступлениям».

Более того, Москва прекрасно знает: для Пекина важно оставить Россию в пределах своих интересов, а для США важнее всего оторвать Москву от Пекина. И сейчас у России, как невесты с двумя ухажерами, звездное время. Вот почему Кремль решил показать зубы. Цель этого демарша состоит из нескольких аспектов: во-первых, выровнять экономическую ситуацию по расчетам, во-вторых, склонить Пекин передавать технологии, а не только товары. И, самое главное, попытаться склонить Пекин к российской формуле мира.

Пока мы не понимаем, как будут развиваться события. Но точно началась игра. Китай точно займет выжидательную позицию, Россия будет шантажировать Запад скатыванием в сторону Поднебесной. Но мы должны понимать: желание-максимум для России – вернуться к диверсификации между Востоком и Западом. И игра здесь будет вестись в том числе на африканском поле, в Латинской Америке (пока мы не понимаем, чего (не)добился Патрушев во время своего латиноамериканского турне) и, конечно же, в Азии. Для Пекина нынешняя ситуация также важна, ведь все страны, которые получают щедрые кредиты от Китая, ищут альтернативу – в том плане, чтобы не стать заложником одного игрока. У России нет ресурсов для того, чтобы заменить Китай, но вся ее внешняя политика последних лет – это политика Мальчиша-Плохиша, который может нагадить. И не надо недооценивать эту роль («Вагнер» под руководством генерала Евкурова восстановил все свои позиции в Африке, АЭС в Буркина Фасо портит игру Пекина и т.д.). Конечно, все эти вещи не нужно преувеличивать, здесь я пишу об идеальных для Кремля сценариях, и они претерпевают значительные трансформации, просто мы не должны носить розовые очки относительно зависимости России от Китая.

4. Что касается внутренней российской повестки дня, то здесь все в целом стабильно. Истории с похоронами Навального не должны никого вводить в заблуждение. Никаких беспорядков после выборов не последует. А сама идея оппозиции гнать всех на голосование в 12:00 только легализует императорские выборы. ВЦИОМ уже показывает будущий результат: явка под 80% (плюс почти 20% против обычных выборов) и «за» Путина почти 90%. Оппозиция, нагоняя явку, только облегчает задачу властям. И сейчас главная задача, которую видит Кремль перед собой – не нейтрализация оппозиции, а инаугурация, которая должна превратиться в саммит «Антизапада» (опять это идеальный сценарий). Наш идеальный сценарий – не допустить этого.

5. Жизнь во все эти истории внесет серьезные коррективы. Это все я пишу, чтобы мы просто правильно оценивали события.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»