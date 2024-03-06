Армения выгоняет российских пограничников из аэропорта «Звартноц» 9 6.03.2024, 17:12

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В Кремль направлено официальное письмо.

Армения направила в Россию официальное письмо по вопросу присутствия российских пограничников в аэропорту «Звартноц», заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска, сообщает news.am.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — заявил Григорян.

В конце февраля вывести российских пограничников из аэропорта «Звартноц» призвал спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, однако, заявил, что Россию, мол, не информировали об этом решении по официальным каналам.

Российские пограничники находятся в Армении по соглашению 1992 года. В пограничное управление ФСБ России в Армении входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также контрольно-пропускной пункт в аэропорту «Звартноц».