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ВСУ уничтожили РЛС «Зоопарк» вместе с экипажем

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  • 6.03.2024, 19:52
  • 1,922
ВСУ уничтожили РЛС «Зоопарк» вместе с экипажем

Видео.

Украинские воины на Лиманском направлении обнаружили вражескую радиолокационную станцию «Зоопарк». Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Во время ведения разведки на Лиманском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов тактической группы «Медоед» 3-го отдельного полка ССО обнаружено РЛС 1Л219 «Зоопарк-1», - говорится в заявлении.

Отмечается, что операторы ССО некоторое время сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

В результате огневого поражения радиолокационную станцию противника уничтожено полностью вместе с экипажем. ССО отметили, что уже семь РЛС такого типа уничтожено «Медоедами».

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