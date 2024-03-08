Путин выглядит растерянно и глупо
- Александр Невзоров
- 8.03.2024, 8:15
Главе Кремля опять больно.
Швеция стала членом НАТО.
В ближайшие ночи Украине следует ждать особо тупых и кровавых бомбежек. Достанется многоэтажкам, роддомам и школам.
Реакции Путина на «геополитическую боль» хорошо известны.
Убив десяток-другой старушек, детей и пенсионеров, он получает свое «болеутоляющее» и на время успокаивается.
Литров 70 крови возвращают его «в форму».
Теперь упырю нужно будет сорвать злость от своего очередного фиаско.
Упырю опять больно. С шведской «клизмой» в з…це Путин выглядит растерянно и глупо.
Клизма заглубилась очень основательно, до глотки. НАТО сомкнуло Балтийское кольцо, превратив весь северо-запад России в тир.
Александр Невзоров, «Телеграм»