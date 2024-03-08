Путин выглядит растерянно и глупо Александр Невзоров

8.03.2024, 8:15

Александр Невзоров

Главе Кремля опять больно.

Швеция стала членом НАТО.

В ближайшие ночи Украине следует ждать особо тупых и кровавых бомбежек. Достанется многоэтажкам, роддомам и школам.

Реакции Путина на «геополитическую боль» хорошо известны.

Убив десяток-другой старушек, детей и пенсионеров, он получает свое «болеутоляющее» и на время успокаивается.

Литров 70 крови возвращают его «в форму».

Теперь упырю нужно будет сорвать злость от своего очередного фиаско.

Упырю опять больно. С шведской «клизмой» в з…це Путин выглядит растерянно и глупо.

Клизма заглубилась очень основательно, до глотки. НАТО сомкнуло Балтийское кольцо, превратив весь северо-запад России в тир.

Александр Невзоров, «Телеграм»