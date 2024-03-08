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Хартия 97!
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У Андрея Санникова сегодня юбилей

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  • 8.03.2024, 8:56
  • 2,848
У Андрея Санникова сегодня юбилей

Вместе мы победим!

В Беларуси есть лидеры, которые действительно думают о стране и людях, готовые идти на жертвы ради свободного и демократического будущего своей родины. Таким человеком, безусловно, является координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который сегодня отмечает 70-летие.

Политик ушел в оппозицию к диктатуру Александру Лукашенко еще в 1996 году, подав в отставку с должности заместителя министра иностранных дел. Основатель гражданской инициативы «Хартия-97», один из основателей сайта Charter97.org, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» в 2010 году стал кандидатом в президенты от оппозиции и, по данным независимых наблюдателей, по результатам голосования выходил во второй тур выборов. Однако 19 декабря 2010 года Андрей Санников был арестован и брошен в тюрьму, где в условиях пыток и издевательств провел два года. Репрессиям и арестам подверглись его жена и сын. В настоящее время лидер «Европейской Беларуси» продолжает работу в эмиграции, отстаивая национальные интересы страны на международной арене.

Сайт Charter97.org поздравляет Андрея Санникова с юбилеем! Мужественному и сильному человеку можно пожелать только здоровья и творческой энергии.

История делается сегодня, и вместе мы победим!

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