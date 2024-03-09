Киркоров после поездки на Донбасс надел камуфляж от Louis Vuitton и угодил в скандал 10 9.03.2024, 21:10

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Артиста в новом амплуа подняли на смех.

Прокремлевский артист Филипп Киркоров на днях впервые за несколько месяцев появился на росТВ, приняв участие в шоу на федеральном канале. После скандала с «голой вечеринкой» и поездкой в оккупированную Горловку от певца ожидали перемен в поведении, но он решил пойти еще дальше и продемонстрировать обновленный имидж. Теперь путинист выходит в свет в милитари, пишет obozrevatel.com.

Однако не в простом, а в костюме от именитого дома моды Louis Vuitton, который мир увидел в прошлом году. Российским пропагандистам Киркоров объяснил, с чем связаны подобные изменения.

Россиянин появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в костюме пиксельной окраски с сумкой от того же бренда в виде винтажного фотоаппарата.

В разговоре со СМИ путинист заявил, что в последнее время «очень изменился», поскольку осознал, что «для выживания нужно снять корону». Он пообещал, что зрители увидят «нового Киркорова».

Интересно, что о выживании артист говорил в наряде, в котором один только пиджак в сети можно найти почти за 5 тысяч долларов, а на официальном сайте цена даже не указана. В этом наряде в 2023 году креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс вышел к людям на показе моды.

«Вы знаете, я сам себя таким не видел», – похвастался Киркоров.

Однако костюм артиста не всем понравился. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что появление Киркорова в камуфляжном костюме от Louis Vuitton – попытка привлечь внимание, что ему не сильно понравилось.

Поклонники артиста предположили, что певцу поставили условие отказаться от образов с перьями и стразами. Однако такой радикальный подход в большинстве своем насмешил пользователей сети, ведь Киркоров уже не раз демонстрировал, насколько далек от войны.