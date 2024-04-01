«Кто-то сильно мечтал о генеральском звании» 1.04.2024, 12:15

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Как колонна российской техники попала в западню ВСУ под Авдеевкой.

К западу от Авдеевки ВСУ отразили одну из самых крупных танковых атак за все время войны. Российская армия потеряла до двух десятков единиц техники, пишет «Можем объяснить».

25-я отдельная Сечеславская воздушно-десантная бригада ВСУ опубликовала фото с дрона, на котором видны 17 единиц уничтоженной (или поврежденной и брошенной) российской техники. Фото сделано к западу от села Тоненькое (Авдеевское направление), где российские войска пытаются вести наступление после взятия Авдеевки.

Это была крупнейшая атака бронетехники ВС РФ за все время войны, пишут проект DeepState и Forbes. В ней участвовали 36 танков и 12 БМП. ВСУ уничтожили или серьезно повредили 20 единиц техники, остальные отступили. Отразить атаку удалось благодаря заранее установленным минам и комбинации артиллерийского огня с ударами FPV-дронами.

Российский военкор Юрий Котенок признал потери живой силы и техники при попытке прорыва у Тоненького. Причину он видит в неграмотном командовании: «Беда, когда главным стимулом является мечта о генеральском звании, а всё остальное, в том числе сбережение людей, отходит на задний план. Ни на одной войне нельзя минные поля разминировать подразделениями».

Возможно, российские войска пытались воспроизвести что-то вроде ударного танкового подразделения и сходу прорезать украинские позиции, прокомментировал неудачную атаку военный аналитик Ян Матвеев.

«Обращает на себя внимание огромный процент танков — три четверти. Обычно используют 1-2 танка во главе колонны, дальше идут БМП и БТР как транспорт для пехоты. Как и в прежних случаях, российские командиры явно недооценили оборону противника».

Российские войска регулярно пытаются атаковать позиции ВСУ колоннами бронетехники, которая подрывается на минах и несет большие потери от FPV-дронов. Такая тактика использовалась с самого начала штурма Авдеевки осенью 2023-го года. Тогда только за неделю российская армия потеряла более 100 танков и бронемашин.