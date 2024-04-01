«Матерей записали в «тунеядцы» и обложили тройной оплатой!» 16 1.04.2024, 12:34

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Уехавшая из страны белоруска назвала нововведение от лукашистов «ограблением».

Еще больше белорусов попадет в «тунеядский» список. С 1 апреля база будет обновляться не каждые три месяца, а ежемесячно.

Также расширен список тех, кто попадет в нее. Например, не проживающее в Беларуси женщины, воспитывающие ребенка до семи лет или троих и более несовершеннолетных детей.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с минчанкой Алесей, проживающей в Варшаве с пятилетней дочерью;

— Если честно, то новость повергла меня в шок. Мы вынуждены были эвакуироваться из Минска, но в двухкомнатной квартире живет мама. Сейчас же не знаю, что и делать, ведь переписать ее на кого-то другого тоже нельзя. Нужно личное присутствие.

Знаете, думаю, что решение о базе связано с тем, что в Беларуси катастрофически не хватает рабочих рук. Кроме того, что много белорусов уехало, спасая свою свободу и жизнь. Еще и никто не хочет работать за копейки.

Теперь же, за счет матерей с маленькими детьми, лукашисты решили залатать дыры в бюджете.

Скажу больше, по тем жировкам, что я получаю сейчас, понятно, что оплачиваю уже далеко даже не 100% за коммуналку. Теперь решили содрать тройную оплату. Настоящие бандиты.

В цивилизованных странах государство всячески поддерживает семьи с детьми. Но не в этом случае. У нас же обкладывают дополнительными взносами.