СМИ: Глава СБУ Малюк стал для Путина целью номер один 10.04.2024, 11:28

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Василий Малюк

Его хотят обвинить в «организации» теракта в «Крокусе».

Кремль не может смириться с успешными операциями Службы безопасности Украины, в частности, со взрывами на Крымском мосту, уничтожением российского флота и ударами по НПЗ. Именно поэтому Москва готовит провокацию вокруг главы ведомства Василия Малюка.

Как сообщили источники «24 Канала» в спецслужбах, оккупанты хотят «повесить» теракт в Crocus City Hall на главу СБУ Василия Малюка.

Россия планирует объявить Малюка «главным террористом». Кроме того, по данным разведки, он намечен в Кремле целью номер один, сообщают источники издания.

Источники также отмечают, что Путин не может «переварить» два удара по Крымскому мосту. Особенно российскому диктатору до сих пор болит первый, состоявшийся к дню его рождения.

Трудно смириться руководителю Кремля и с постоянными атаками морских дронов Sea Baby на корабли РФ. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали российские НПЗ. Также служба успешно противодействует российской агентуре в Украине.

«Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, «случайно» найдут еще и «визитки Малюка», – подчеркнули источники.