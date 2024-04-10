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Для малого бизнеса готовят масштабные изменения

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  • 10.04.2024, 16:20
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Для малого бизнеса готовят масштабные изменения

И они явно не в лучшую сторону.

10 апреля так называемый совет республики одобрил законопроект о предпринимательской деятельности. Для ИП ограничиваются виды деятельности, которыми они могут заниматься. Пока точно неизвестно, что чиновники оставят для индивидуальных предпринимателей. Список разрешенных видов деятельности правительство должно составить позже, сообщает «Белсат».

Если какой-то вид деятельности, которым раньше могли заниматься ИП не будет входить в перечень, то с 1 октября 2024 года новые ИП с соответствующим видом деятельности просто не будут открываться. Если предприниматель уже работает, то до 31 декабря 2025 года он будет вынужден перейти в юридическое лицо либо закрыть бизнес.

В июне 2023 года чиновники обсуждали, каким может быть список. Тогда из разрешенных для ИП деятельностей предварительно убрали юридические услуги, онлайн-курсы, обучение, оптовую торговлю, туристические услуги и некоторые другие.

Власти обещают, что механизм перехода из ИП в юрлицо будет упрощен – за один день. Перерегистрация не должна сказаться на рабочих процессах предпринимателей, заверяют чиновники. Когда о проекте закона только стало известно, он вызвал обеспокоенность, так как открыть ИП проще, чем юридическое лицо.

«Очередной гвоздь в гроб мелкого бизнеса», – прокомментировал экономист Алесь Алехнович планируемые изменения в Закон о предпринимательской деятельности.

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