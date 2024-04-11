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В белорусских школах вводят новый учебник по «очень важному предмету»

  • 11.04.2024, 10:43
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В белорусских школах вводят новый учебник по «очень важному предмету»

С сентября.

Со следующего учебного года в белорусских школах появится учебник по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сообщила БелТА начальница методического центра Академии образования Людмила Романовская.

Чиновница рассказала, что в перспективе собираются издать всю линейку пособий по ОБЖ: для второго — пятого классов включительно. Пока разработали учебник по ОБЖ только для второго класса, он проходит апробацию. Для этого выбрали 14 учреждений общего среднего образования — по два от каждого региона и Минска.

«Это довольно сбалансированная выборка для того, чтобы можно было учесть мнения различных категорий учащихся и учителей. Мы уже, в принципе, на финише», — заявила начальница методического центра.

Летом учебник по ОБЖ для второго класса будет растиражирован, а к новому учебному году его развезут по школам. В следующем учебном году в этих же учреждениях образования апробируют издание для третьего класса.

«Это очень важный предмет», — подчеркнула Романовская, пояснив, что на уроках ОБЖ обучают «всему самому необходимому»: ПДД, правилам поведения в интернете и в обществе, здоровому образу жизни и т.д.

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