Российские корабли сбежали из порта «Кавказ» после удара «Нептунов» 1.06.2024, 8:03

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Разрушена важнейшая для оккупантов в Крыму нефтебаза.

Украинским военным восемью ракетами РК-360МЦ «Нептун» удалось частично разрушить нефтяной терминал, который расположен на территории порта «Кавказ» в Керчи в оккупированном россиянами Крыму. Об этом сообщают «Схемы».

Отмечается, что на спутниковых снимках Planet Labs за 31 мая, заметны последствия ракетных ударов, осуществленных утром.

Степень поражения нефтебазы можно сравнить, ориентируясь на снимки, которые спутник сделал днем ранее, в четверг, 30 мая.

Кроме того, на спутниковых снимках заметно, что из акватории порта, который является вторым в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска и пятым в Российской Федерации по грузообороту, исчезли крупные суда.

Проект «Крым.Реалии» отмечает, что нефтебаза в порту «Кавказ» поставляет топливо в Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые оккупированы агрессором.

Также отмечается, что кроме поражения нефтебазы, вывод из строя железнодорожного парома в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии на южных фронтах