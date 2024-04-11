Дугин возглавил центр, названный именем идеолога русского фашизма 3 11.04.2024, 14:53

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Его регулярно цитировал Путин.

Идеолог «русского мира», автор концепции «евразийства» ультраконсервативный философ Александр Дугин стал директором Высшей политической школы (ВПШ) при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

Школа, названная в честь Ивана Ильина — философа, которого регулярно цитировал президент РФ Владимир Путин, — займется «формированием мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности», пишут «Важные истории» со ссылкой на внутренние документы РГГУ.

Назначение Дугина, фигуранта санкционных списков США и ЕС, которого западные СМИ называли «наставником Путина», подтвердил Константин Малофеев — православный олигарх, основатель религиозно-пропагандистского телеканала «Царьград».

«На протяжении многих лет гуманитарные науки в нашей стране пребывают в самой настоящей западной либеральной идеологической оккупации», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что новая школа во главе с Дугиным займется пересмотром «отечественных научно-образовательных парадигм». Назначение Дугина связывают с планами устроить «перезагрузку» условно либерального РГГУ, пишут «Важные истории».

Иван Ильин, именем которого названа школа при РГГУ, считается идеологом русского фашизма. После эмиграции из царской России он жил в Германии, где в 1928 году опубликовал трактат «О русском фашизме». В этой статье Ильин утверждал, что русский фашизм совершеннее итальянского, поскольку опирается на религию.

Путин в 2021 году назвал Ильина наиболее близким ему философом, а в 2022 году в ходе церемонии аннексии оккупированных областей Украины заявил, что Ильин — «настоящий патриот», и процитировал его в конце своей речи. «Я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею», — цитировал Путин Ильина.