Врачи назвали самый полезный сорт сыра 12.04.2024, 3:21

1,388

Вы удивитесь.

Сертифицированный американский интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен назвал моцареллу самым полезным сортом сыра. Его слова приводит New York Post.

Чен отметил, что большинство видов сыра оказывает негативное воздействие на здоровье сердца и сосудов из-за высокого содержания насыщенных жиров и натрия.

Однако в моцарелле значительно меньше этих веществ, что делает ее более благоприятной для сердечно-сосудистой системы.

По словам кардиолога из США, моцарелла также имеет другие положительные свойства для здоровья. Этот сыр, как и другие молочные продукты, богат белком и кальцием, что полезно для мышц и костей.

Кроме того, эксперт считает, что моцарелла является хорошим источником пробиотиков, необходимых для нормальной работы кишечника и укрепления иммунитета.

Говоря о наиболее вредном для сердца сыре, Чен однозначно выделяет «американский» – плавленый продукт, смесь из чеддера, колби и других жирных сыров.

И хотя любимый многими молочный продукт несет определенные риски, это не означает, что следует полностью от него отказаться, отмечает врач.

Обезопасить себя от негативных последствий довольно просто – достаточно употреблять сыры в умеренных количествах и не каждый день. Тогда можно позволить себе и плавленый сыр, и лазанью, и сырную пиццу.

Ведь, как сказал Гиппократ, «любое вещество может быть и ядом и лекарством – все зависит от дозы».