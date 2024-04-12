ВСУ ликвидировали чемпиона России по боксу 3 12.04.2024, 7:49

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Станислав Лукин

На харьковском направлении.

19-летний мастер спорта по боксу и победитель всероссийских соревнований 2023 года Станислав Лукин был ликвидирован ВСУ на харьковском направлении. Уроженец Старого Оскола (Белгородская область) в начале февраля пошел добровольцем, чтобы «помочь мобилизованному отцу», пишет obozrevatel.com.

17 марта боксера, который был неоднократным победителем и призером всероссийских и региональных турниров, тяжело ранили. Он провалялся 11 дней в коме и 28 марта не приходя в сознание скончался от черепно-мозговой травмы.

Как передают российские Telegram-канал, перед похоронами ему «зашили лицо после осколков».

Отметим, что Лукин за заслуги в 2023 году наградили премией мэра Старого Оскола.

Фотографию боксера разместили на плакате «Спортивная гордость Старого Оскола — 2023».