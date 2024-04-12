«Белавиа» внезапно объявила скидку на все регулярные рейсы 5 12.04.2024, 8:49

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Но есть один нюанс.

В день космонавтики национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявил скидку 12% на все регулярные рейсы. Воспользоваться предложением можно только 12 апреля.

Билеты со скидкой можно получить по промокоду COSМOS. Чтобы получить его, необходимо зайти на сайт belavia.by, выбрать маршрут, ввести в специальное поле слово COSМOS.

Период путешествия — по 31.05.2024

Промокод действителен для всех прямых и транзитных регулярных рейсов, применим ко всему маршруту (можно использовать как туда, так и обратно), дает скидку 12% от тарифных брендов: «Light», «Smart», «Flex», «Business», не распространяется на таксы и сборы, включенные в стоимость билета.