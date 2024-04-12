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В торговом центре в Минске в туалете установили камеру

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  • 12.04.2024, 21:50
  • 3,606
В торговом центре в Минске в туалете установили камеру

Посетители возмущены, руководство считает, что проблемы нет.

Посетители ТЦ «Магнит» в Минске обнаружили, что в мужском туалете установлена камера. При этом никаких предупреждений о том, что ведется съемка, на дверях нет, сообщает Onliner.

Администратор этажа подтвердил, что в уборной работает камера.

«В мужском туалете установлена вторая дверь: там, где стоят кабинки и писсуары. У нас часто бывало, что пытались снять зеркала или сушители для рук, — контингент ходит разный. Камера установлена на этаже только в мужском туалете».

По белорусскому законодательству, съемка в туалетных комнатах, душевых, раздевалках, примерочных кабинках и т. п. запрещена. Однако распространены случаи, когда в туалетах вешают макеты камер.

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