«Она проверила, можно ли сделать йогурт в космосе» 29 13.04.2024, 9:44

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Почему космос не стал «нашим» из-за полета Василевской.

Вот уже несколько дней пропагандисты тщательно раздувают тему полета белоруски Марины Василевской в космос. По возвращении первую беларусскую космонавтку осыпают не только заискивающими словами, но и наградами: она получила звезду Героя Беларуси от Лукашенко, орден Гагарина от Путина. О ней пишут песни, на улицах появляются билборды «Космос наш!», проводятся флэш-мобы. Все это напоминает какую-то агонию: наконец появилась тема, из которой можно высосать хоть какую-то иллюзию достижений. Но действительно ли это так?

«Невесомость – такой же научный инструмент, как повышенное давление или температура. Потому как и наука в любой другой стране, Беларусь заинтересована иметь дополнительные научные инструменты для своих исследований. Невесомость есть, мы что-то в ней проверили, но все основные исследования дальше проводятся на Земле, ведь это огромная роскошь, держать в космосе какие-то аппараты и устройства. В Беларуси подобные исследования – кукольного уровня, так как наука деградировала. Если и есть какое-то любопытство, что происходит в невесомости, то нет людей и институций, чтобы эти исследования развернуть. Поэтому в истории с белорусской космонавткой что-то там возят, но это такой детский уровень, что о серьезности даже разговаривать странно», – говорит в комментарии «Белсату» белорусский ученый Сергей Бессараб.

Согласно Академии наук, на МКС Марина Василевская в рамках своей миссии «изучала культивирование и хранение образцов пробиотических штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в условиях космического полета».

«То, что делала в космосе Василевская, многие чиновники сейчас пытаются назвать наукообразными терминами. Но если это слышит человек, разбирающийся, то понятно: простыми словами, она проверила, можно ли в космосе сделать йогурт.

Во-вторых, Василевская завезла в космос колбасы – продукцию мясо-молочной промышленности, чтобы проверить, как они себя будут вести в невесомости. Серьезно? Завезти колбасы в космос, чтобы посмотреть, как они себя будут вести, – это наука?

Третье исследование было связано с лактоферрином. Это пищевая добавка, которую можно приобрести в магазинах спортивной еды. Василевская отвезла его в космос, чтобы посмотреть, что с ним сделается. Это абсолютная несерьезная странность и какие-то игры, которые даже комментировать трудно», – комментирует эксперт.

Если опустить историю с полетом Василевской, может ли Беларусь называть себя настоящей космической державой?

«Давайте посмотрим, на что опирается Беларусь, когда называет себя космической державой. В первую очередь – на запуск спутников. Из всех беларусских спутников, которые вылетели, есть несколько кубсатов – это студенческие спутники, их может запустить и сделать любой человек, имеющий деньги. То есть, чтобы стать космической державой, нужно само государство, институция, которая будет координировать это дело, и кубсат за несколько десятков тысяч долларов. Запускают спутники специальные фирмы. И все – нас регистрируют как космическое государство. Какое здесь достижение Беларуси, чем здесь хвалиться – это вопрос», – говорит Сергей Бессараб.

Он называет Марину Василевскую не космонавткой, а космической туристкой.

«Когда-то Ричард Брэнсон возил космических туристов на суборбитальную высоту в рамках выдающегося проекта Virgin Galactic, но сейчас он закрылся. Поэтому получается, сейчас единственный возможный вариант космического туризма – это как в Василевской, или как в России была Юлия Пересильд, которая тоже слетала в космос непонятно почему. Чиновники пытаются скрыть это под видом науки, но на самом деле все выглядит так: девушка за очень дорогую цену белорусских налогоплательщиков слетала в космос, чтобы сделать йогурт», – резюмировал наш собеседник.

Марина Василевская – 33-летняя стюардесса «Белавиа», которую отбирали по критериям пола, возраста, знания языка и образования. Она первая гражданка Беларуси в космосе; раньше землю покидали уроженцы Беларуси, которые были гражданами СССР или России. Вместе с Василевской на МКС снова полетел российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий.