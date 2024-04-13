Шарангович стал лучшим белорусским бомбардиром за сезон НХЛ
- 13.04.2024, 10:13
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Обошел Грабовского.
Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович стал лучшим белорусским бомбардиром за один сезон в НХЛ.
Белорусский нападающий «Калгари» 12 апреля сделал голевую передачу в матче против «Анахайм» и помог своей команде победить (6:3).
Всего в 79 матчах нынешнего сезона НХЛ Шарангович набрал 58 (30+28) очков, догнав Михаила Грабовского, который в сезоне 2010/11 в составе «Торонто» также набрал 58 очков (29+29), но при этом забросил на одну шайбу меньше.
Напомним, в начале апреля Егор Шарангович побил рекорд по голам в НХЛ среди белорусских хоккеистов. В матче против «Эдмонтон Ойлерз» он забросил свою 30-ю шайбу, реализовав большинство во втором периоде.