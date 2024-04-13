«Чудо-оружие» для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя 13.04.2024, 18:30

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Детали будут держать в тайне.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию о вероятности передачи Британией Украине лазерного оружия.

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить, но любые системы ПВО необходимы Украине, подчеркнул он в эфире телемарафона и уточнил, что насколько они эффективны, пока сложно сказать.

Он обратил внимание на то, что детали по поводу использования нового вооружения нужно держать в тайне.

«Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями», - отметил представитель ВСУ.

Передача F-16 Украине

В то же время он сказал, что две эскадрильи F-16 уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины и противостоянии атакам врага.

«Даже две эскадрильи - это до 18 самолетов, они уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве. Конечно, мы не забываем и о той авиации, которая сейчас находится у нас на вооружении», - пояснил украинский офицер.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ требуют полного перевооружения авиапарка на современные НАТОвские самолеты, поскольку советские самолеты уже морально износились.

«Нам необходимо не менее 15 современных самолетов для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основа, конечно, F-16. Но могут быть такие еще варианты, как Gripen, в том числе. Возможно и другие разработки. Однако и эти самолеты, которые нам готовы передать наши партнеры, в том числе, которые готовы передать как «доноры» - это станет достаточно существенной поддержкой. Когда у нас будет уже наш авиапарк современный - самолеты 4-го поколения F-16, то они («доноры») пригодились бы и в замене некоторых элементов», - прокомментировал Евлаш.

Он добавил, что поставки многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen обсуждается высшим военно-политическим руководством: «Но да, Воздушным силам ВСУ такие самолеты тоже подходят. Такой тип самолетов тоже рассматривается».