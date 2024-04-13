Авиаэксперт развеял миф о российской ракете Х-69 13.04.2024, 21:11

Какое расстояние она может преодолеть?

Бытует мнение, что российская ракета Х-69 запускается только из современного вражеского многоцелевого истребителя Су-57, однако авиационный эксперт Анатолий Храпчинский с этим не согласен.

Эти ракеты могут нести такие вражеские самолеты - Су-35, Су-34 и Су-30, рассказал аналитик в эфире канала «FreeДом» .

«По поводу ракеты Х-69. Бытует мнение, что она используется только с современного российского самолета Су-57. Я с этим не соглашусь, потому что платформа так называемых авиационных катапульт предусматривает использование разного типа вооружения», - сказал он.

Авиаэксперт добавил, что Х-69 - ракета, которая получена в результате модернизации Х-55. Храпчинский добавил, что ракета Х-55 может преодолевать расстояние до 300 километров, а Х-69, возможно, 400 км.

11 апреля оккупанты уничтожили самую мощную электростанцию в Киевской области - Трипольскую теплоэлектростанцию.

В этот же день издание Defense Express, ссылаясь на свои источники писало, что россияне использовали свои новые дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации - Х-69.

Позже глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трипольская ТЭС не была бы уничтожена российскими оккупантами, если бы партнеры вовремя предоставили ВСУ современные системы для защиты неба - зенитные ракетные комплексы Patriot.