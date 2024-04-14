ВСУ поразили пункт управления российской группировки войск «Центр» в Луганске 1 14.04.2024, 9:08

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Появились подробности мощных взрывов.

В оккупированном Луганске днем 13 апреля раздались взрывы, а затем над городом поднялся густой черный дым.

Позже в СтратКоме ВСУ сообщили, что в Луганске был поражен вражеский пункт управления.

«Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск «Центр» противника в оккупированном Луганске», — говорится в сообщении.

Больше детальной информации украинская сторона пока не сообщила.

Днем в донецких пабликах сообщалось о взрыве вблизи машиностроительного завода. По данным аналитиков, там была база ремонта военной техники.

Оккупанты утверждают, что были использованы две ракеты Storm Shadow. По словам «главы» оккупационной администрации Леонида Пасечника, украинские военные нанесли удар по машиностроительному заводу.

Напомним, что днем 13 апреля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. «Прилетело» по скоплению вражеской техники в районе машиностроительного завода.