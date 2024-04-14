Политолог: Лукашенко с короткого поводка озвучивает дурацкие идеи Кремля 12 14.04.2024, 11:07

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Классика шулерской игры.

Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Москве поддержал якобы его «предложение» вернуться к мирному договору с Украиной, согласованному в Стамбуле в 2022 году.

Назавтра Лукашенко продолжил эту тему, заявив, что «настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться».

Сайт UDF поинтересовался у экспертов: почему Кремль продвигает эту идею и зачем ему для этого понадобился Лукашенко?

«Очевидно, что РФ нужна пауза в боевых действиях»

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда отметил, что все идеи о мирном договоре фактически замораживают военный конфликт в нынешнем виде.

Эксперты объяснили, зачем Путину понадобился Лукашенко для озвучивания призыва к Украине

«И дают России возможность для передышки, что будет в ее интересах. Поэтому Лукашенко, который говорит, что пришло время Украине и Западу сесть за стол переговоров, повторяет тезисы российской пропаганды. Как повторяет и утверждения этой пропаганды о якобы нелегитимности Зеленского (мол, «заканчивается его президентский срок»), которые не подтверждаются никакими нормами законодательства», – считает Магда.

Зачем Кремлю для продвижение своей идеи понадобился Лукашенко?

«Это классика шулерской игры – в данном случае не в карты, а в геополитику. Если у тебя есть зависимый партнер, то через него можно транслировать идеи, которые тебе выгодны, но выглядят абсолютно дурацкими. Путин прагматично использует Лукашенко, который рассчитывается с ним за политическую и экономическую поддержку. Нужно быть реалистами: Лукашенко на коротком поводке у Кремля», – отметил Магда.

Какой может быть реакция Украины на предложения Путина-Лукашенко?

«Реакция Киева была и есть очень простая: никаких переговоров с оккупантами, пока они не вывели свои войска с территории Украины, быть не может. Очевидно, что РФ нужна пауза в боевых действиях – как бы они не пытались показать, что на их стороне полное преимущество. Западные страны должны осознать: если Россию не остановить в Украине, то жителям западных стран придется переживать за свои стиральные машины и другую бытовую технику», – полагает Магда.

«Если Путин что-то скажет про переговоры, то ему никто не поверит»

Политолог Анатолий Котов отметил, что Лукашенко для Путина не первый раз выступает глашатаем.

«Если Путин что-то скажет про переговоры, то ему никто не поверит – ни в Украине, ни на Западе. И правильно, кстати, сделают. Тем более, что он и не может уже сильно подвинуться в публичных заявлениях. Там же нет пространства для маневра. В путинской парадигме переговоры могут состояться при условии, что Украина по результатам потеряет территории больше, чем оккупированы сейчас. И останется без армии и гарантий безопасности, а это значит беззащитной перед новым вторжением. Потому что согласиться на иное означает, что все эти годы войны и разрушений были зря», – считает Котов.

Он добавил:

«Поэтому Путин нужен Лукашенко. Который каждый раз норовит подчеркнуть свою роль в качестве миротворца, что, естественно, просто лицемерие. Лукашенко хочет быть миротворцем на стороне того, кого считает победителем или от кого зависит. Но внешне это выглядит немного лучше, чем в варианте Путина».

Резюме Котова: Путину заинтересован в переговорах, но сам предложить их не может и поэтому использует «младшего брата».

«Тем менее необходимо понимать, что долгосрочного мира по итогам таких переговоров не будет. И Путин, и Лукашенко – лжецы, которые хотят выиграть время. Со времен Макиавелли ничего не поменялось. Это передышка в пользу агрессора», – отметил Котов.