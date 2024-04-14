закрыть
14 апреля 2024, воскресенье, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты отказались осудить атаку своих иранских союзников

  • 14.04.2024, 15:37
  • 6,768
Лукашисты отказались осудить атаку своих иранских союзников

И выдали максимально странное заявление.

Лукашенковский МИД лишь к полудню выступил заявлением по поводу атаки своих союзников из Ирана на Израиль. Вернее, речь шла о «конфликте на Ближнем Востоке», но кто именно его начал и кто должен закончить, в сообщении не указано.

— Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе. Мы последовательно выступаем за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами. 

Обращаемся ко всему мировому сообществу, международным организациям принять меры и консолидировать усилия для немедленной стабилизации обстановки, — говорится в заявлении. 

Гражданам Беларуси, планирующим поездки в регион, МИД советует «строго учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать официальные сообщения авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства, а также о приостановке работы аэропортов».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько