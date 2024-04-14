Лукашисты отказались осудить атаку своих иранских союзников 14.04.2024, 15:37

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И выдали максимально странное заявление.

Лукашенковский МИД лишь к полудню выступил заявлением по поводу атаки своих союзников из Ирана на Израиль. Вернее, речь шла о «конфликте на Ближнем Востоке», но кто именно его начал и кто должен закончить, в сообщении не указано.

— Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе. Мы последовательно выступаем за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.

Обращаемся ко всему мировому сообществу, международным организациям принять меры и консолидировать усилия для немедленной стабилизации обстановки, — говорится в заявлении.

Гражданам Беларуси, планирующим поездки в регион, МИД советует «строго учитывать складывающуюся ситуацию и отслеживать официальные сообщения авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства, а также о приостановке работы аэропортов».