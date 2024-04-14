Белорусский биатлонист толкнул россиянина после финиша 4 14.04.2024, 15:56

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Произошла стычка.

Масс-старт биатлонной гонки в Мурманске на так называемом Кубке Содружества 14 апреля завершился стычкой. Беларус Иван Тулатин специально въехал после финиша в россиянина Даниила Усова, заметил «Прессбол».

Тулатин занял 7-е место, а Усов 4-е. Россиянин на 6 секунд опередил белоруса. На видео хорошо видно, как Иван после пересечения финишной черты плечом задел Даниила, чего тот явно не ожидал. После этого Тулатин снял лыжи и эмоционально выругался.

«У нас с Иваном произошла, скажем так, стычка на финише. На последнем круге перед финишным спуском он пошел горным ходом, а я — обычным. Получилось, что у него увеличилась площадь толчка, а так как я шел на каждый шаг, случайно ему на лыжу наехал. Он упал, потерял скорость, время, а там его Эдуард [Латыпов] накатил. Я хочу извиниться. Ничего подобного я не планировал делать. Просто так получилось», — прокомментировал инцидент Усов.