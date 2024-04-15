«Такого поворота я точно не ждал» 1 15.04.2024, 10:23

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Минский таксист рассказал увлекательную историю о входе в IT.

Читатель Devby.io прислал фото объявления из минского такси. Оно на английском и декорировано под код, его повесил водитель, который ищет работу в IT.

Снимок плохого качества, но разобрать можно. «Фронтенд-разработчик (developer, не diveloper), с опытом разработки и высокой мотивацией, стремящийся писать ясный, лаконичный, надежный код. Люблю создавать продукты с доступным кодом, которые решают реальные проблемы людей». Стек: HTML, CSS, JS, TS, React, Git, GitHub, Figma. Плюс контакты и QR-код, ведущий на веб-страницу с резюме Евгения Нестеренко.

В приложении «Яндекс.Такси» у Евгения, между прочим, оценка 5. Издание написало ему с вопросом, как успехи с поиском работы, и неожиданно получило увлекательную историю.

Турбизнес — такси — ИТ

Евгению 28 лет. По образованию он преподаватель географии, до пандемии работал менеджером по туризму, а потом с турбизнесом пришлось расстаться.

— В туристическом агентстве я работал до марта 2020 года, потом границы закрылись, все турфирмы отправились в отпуск. Я решил временно сесть за руль такси, но оказалось, что нет ничего более постоянного.

Спустя полгода в такси я разработал восьмилетний план (кем хочу быть, «когда вырасту», и что мне для этого нужно) и решил войти в сферу IT. В школе мне нравился Pascal, поэтому я сделал этот выбор.

Полгода я ездил на арендованной машине и в промежутках пытался учиться, но при таком графике времени на учебу не хватало. Аренда стоила дорого, плюс надо было платить за съем квартиры. Поэтому я занял у друзей деньги, купил машину под такси и год потратил на то, чтобы ее окупить. Так я получил инструмент заработка и больше времени на обучение. В сентябре 2022 года я приступил к изучению Frontend, а в октябре попал на курсы в IT-Incubator.

Через полгода у меня обнаружили доброкачественную опухоль, на конец марта врачи назначили операцию. Я думал, что за две недели восстановлюсь и начну медленно искать работу, но что-то пошло не так. Во время операции мне повредили нерв, отвечающий за правую голосовую связку. С тех пор я разговариваю только шепотом или как терминатор, что стало актуальным при моей новой профессии.

Мне понадобилось четыре месяца для восстановления — больше психологического, чем физического. Но с июля 2023 года я чувствую себя отлично. Как показала практика, потеря звонкости голоса не создает никаких проблем. Хороший микрофон помогает мне быть самым четким на созвонах с командой.

В настоящее время я работаю над собственным проектом. Это интерактивная карта мира, где будет собрана обширная база исторических событий. Пользователи смогут быстро и интуитивно понять, как менялись границы государств в мире, узнать, что там произошло, и углубиться в интересующую их тему.

Я уже общался с аспирантами и учителями школ по поводу этой потребности. В конечном итоге она будет монетизирована, но сейчас у меня нет продуктового опыта, чтобы развернуть полноценный стартап. До MVP планирую довести проект самостоятельно: только дизайнера недавно подключил и позже подключу бекэндера.

Сейчас я работаю с React. TS и постоянно изучаю новые библиотеки, до этого — с Redux, RTK, RTK Query. Не стесняюсь лазить в документацию. Осталось только найти хорошую команду и интересный оплачиваемый проект, чтобы сбылась мечта «вайтишника».

Отклики на резюме

Активно искать работу и готовиться к собеседованиям я начал две недели назад. А объявлению с портфолио в машине чуть больше двух месяцев. За это время я получил три предложения, но все на стек PHP+WordPress, так что я благополучно не согласился.

Опыта собеседований у меня, к сожалению, еще не было. В стартап меня брали без собеса, просто посмотрели GitHub. Но этот «оффер» был неоплачиваемым. Как я понимаю, сейчас такой ребаланс на рынке, что студенты принимают это как данность.

Что до вашего интереса, я ожидал разговоров в машине и приглашений на собес, но такого поворота точно не ждал.