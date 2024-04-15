В Литве обсуждают еще одно новшество для белорусов 8 15.04.2024, 12:11

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Детали.

Департамент государственной безопасности Литвы предлагает разрешить белорусам, у которых есть вид на жительство в стране, ездить в Беларусь только в исключительных случаях.

Какие случаи могут признать исключительными, в спецслужбах пока не сообщают. ДГБ предлагает аннулировать ВНЖ тем белорусам, кто это правило будет нарушать, сообщает LRT.

При этом в Сейме нет единого мнения по этому вопросу. Одни политики предлагают ввести исключения для некоторых категорий белорусов. Другие считают, что, если белорусы представляют угрозу для нацбезопасности, они не должны жить в Литве.

В парламент страны ранее был внесен законопроект о новых ограничениях в отношении граждан Беларуси. Он предполагает лишение ВНЖ тех белорусов, которые ездят на родину чаще одного раза в месяц.