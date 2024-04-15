СМИ: В Крыму ракета поразила командный пункт РФ с высокопоставленными офицерами

СМИ: В Крыму ракета поразила командный пункт РФ с высокопоставленными офицерами1
- 15.04.2024, 17:07
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Воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов.
15 апреля силы обороны Украины поразили в оккупированном Крыму командный пункт российских оккупантов. Об этом со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщает «Суспільне».
Собеседник журналистов рассказал, что в командном пункте, пораженном сегодня днем, находились высокопоставленные российские офицеры.
«Суспільне» отметило, что воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал сегодня о тревоге в воинских частях Севастополя и об активности врага в районе Джанкоя, а также о закрытии незаконно построенного оккупантами Крымского моста.