«Минус второй этаж»: ВСУ ударили ракетами по части российских морпехов в Крыму

«Минус второй этаж»: ВСУ ударили ракетами по части российских морпехов в Крыму1
- 16.04.2024, 7:37
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Могли погибнуть высокопоставленные офицеры.
15 апреля во временно оккупированном Крыму в результате ракетной атаки ВСУ был поражен командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры. Об этом сообщили телеканалу «Суспільне» источники в спецслужбах.
Отмечается, что воздушная тревога в оккупированном Крыму продолжалась около двух часов. В бухте Севастополя силовики оккупационной российской администрации использовали дымовые занавесы.
Также, по данным Telegram-канала «Крымский ветер», в оккупированном Севастополе поднимали авиацию в воздух.
Партизаны военно-патриотического движения «Атеш» отметили , что в Крыму слышна работа российской противовоздушной обороны. Также подполье отметило вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.
«810-я бригада вся в укрытии. Минус второй этаж», — говорится в сообщении.