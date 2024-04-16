Срочная эвакуация: наводнение добралось до Тюменской области 2 16.04.2024, 7:51

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Местные власти призвали эвакуироваться жителей города Ишим.

Жителям города Ишим (население —67 тысяч человек) в Тюменской области пришло СМС-оповещение с призывом срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке, передает пресс-служба регионального правительства. По их информации, ситуация на данный момент оценивается как критическая.

Жителям Ишима в 06:00 пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды, — говорится в сообщении.

Напомним, вслед за Оренбургской областью под воду начал уходить российский Томск. Уровень воды в местной реке приблизился к критической отметке в 750 см, и до нее осталось всего 3 см.

Зона затопления стремительно расширяется, и наступление воды уже дало свои разрушительные последствия. Согласно поступившей информации, у местного моста разрушилась земляная дамба из-за разлива реки.