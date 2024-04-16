«Удачно вылетел через боковое стекло» 16.04.2024, 17:14

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Автобус столкнулся с фурой на въезде в Минск: 43 пострадавших.

Авария с участием автобуса и фуры произошла на Смиловичском тракте на въезде в Минск около 08:00.

— Сегодня около 08:10 при движении по Смиловичскому тракту со стороны п. Сосны в направлении ул. Селицкого, по предварительной информации, маршрутный автобус МАЗ совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем Volvo, — рассказали подробности в МВД Беларуси.

Пассажир автобуса: «Удачно вылетел через боковое стекло»

Один из читателей рассказал Onlíner, что был пассажиром этого автобуса.

— Это автобус из Сокола в Минск, время отправления из Сокола — 06:44. Забит был под завязку. Я сидел и дремал, и вдруг такое — очень неожиданно было. Даже не знаю, из-за чего стояла фура, как все случилось. Я удачно вылетел через боковое стекло, пострадала только одежда от фонтана солярки, — говорит собеседник.

По его словам, среди пострадавших многие находились ближе к кабине водителя. Что с самим водителем автобуса, читатель не видел.

— Крики плач, крови много. Я быстро уехал оттуда, хорошо, что люди довезли до остановки. Можно сказать, я в рубашке родился, — добавил читатель.

По уточненной информации Центра медицинского реагирования Минздрава, в больницы Минска и Минской области с травмами после ДТП на Смиловичском тракте обратились 43 человека. Бригады скорой медпомощи Минска доставили в приемные отделения более 30 пострадавших, троим пассажирам оказана медпомощь на месте ДТП, еще несколько человек прибыли в больницы самостоятельно.