В Литве обсуждают новое ограничение для белорусов, которые ездят домой 3 16.04.2024, 19:27

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Департамент государственной безопасности Литвы предлагает разрешить гражданам Беларуси, имеющим литовский вид на жительство, возвращаться на родину только в исключительных случаях — пока неясно каких. Если белорусы не будут соблюдать ограничения, ведомство предлагает аннулировать их ВНЖ, пишет LRT.

Недавно в Сейме Литвы зарегистрировали поправку, предлагающую аннулировать разрешение на временное проживание белорусам (заодно и россиянам), которые приезжают на родину чаще раза в месяц. В новой инициативе Департамента госбезопасности речь идет уже о том, чтобы разрешить гражданам Беларуси ездить в свою страну лишь в исключительных случаях.

С марта открытыми остаются только два из шести пограничных переходов на литовско-белорусской границе. Однако, по словам литовских политиков, это не привело к уменьшению потока людей. В настоящее время в Литве проживают более 60 000 белорусов, некоторые из них возвращаются на родину до семи раз в год.

По данным Департамента госбезопасности Литвы, большинство прибывающих из Беларуси — экономические мигранты. А те, кто часто возвращается домой, являются главной мишенью для белорусских спецслужб, поэтому даже несколько поездок в год представляют опасность, считают в ведомстве.

— Большинство прибывших — экономические мигранты, а не люди, подвергающиеся насилию или притеснениям со стороны режима. Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что должна быть принята правовая норма, которая позволит белорусам, имеющим разрешение на временное проживание в Литве, посещать Беларусь только в исключительных случаях, а в случае нарушения процедуры будет основанием для изъятия разрешений, — заявила пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте.

Что именно подразумевается под исключительными случаями, не уточняется.

По информации LRT, это предложение пока не получило широкой поддержки в литовском Сейме. Некоторые политики относятся к нему скептически: одни говорят, что нужно делать исключения, другие считают, что если белорусы представляют угрозу, то их вообще не должно быть в Литве. Также звучит мнение о том, что работники сферы транспорта и логистики должны иметь возможность свободно перемещаться через границу.

Политолог и глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис считает, что предложение Департамента безопасности Литвы не учитывает ряда нюансов.

— Вопрос в том, есть ли предложение для тех людей, у которых в Беларуси больные родители или родственники. Есть и другой вариант — выдавать шенгенские визы для членов семьи, но нужно ли нам это? — сказал он.

Светлана Тихановская ранее выступила против поправок о лишении белорусов ВНЖ Литвы из-за слишком частых поездок на родину. Она считает, что люди, бежавшие от политического преследования, и так не могут вернуться домой, и важно изолировать режим Лукашенко, а не белорусов.