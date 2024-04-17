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Клоуна-путиниста Куклачева после обширного инфаркта оперировали без наркоза

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  • 17.04.2024, 8:52
  • 13,318
Клоуна-путиниста Куклачева после обширного инфаркта оперировали без наркоза

Его сердце остановилось прямо на операционном столе.

Создатель и директор Театра кошек Юрий Куклачев, который призывал бомбить Европу и США, а также поддерживает военную политику Кремля, был экстренно госпитализирован с собственного юбилейного концерта с подозрением на инфаркт.

В одной из столичных клиник РФ дрессировщика отправили сперва в реанимацию, затем - на хирургический стол. Ему провели операцию на сердце. Детали появились в российских СМИ.

Так диагноз «обширный инфаркт» подтвердился. Кроме того Куклачев во время операции пережил остановку сердца, которое, по словам инсайдера из окружения клоуна, хирургу пришлось запускать практически голыми руками и без наркоза.

Артисту установили 5 стентов, но прогнозы о полном его выздоровлении делать рано - стенты должны прижиться.

«Его сердце остановилось прямо на операционном столе. Операция была наживую. Врач без наркоза сделал так, чтоб клапан заработал. Во время операции врач разговаривал с Юрием Дмитриевичем. Он поставил 5 стентов. Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить. Также он признался, что было очень сложно и больно», - сообщает источник.

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