«Просто открываешь дверь — и твое приключение начинается» 17.04.2024, 11:41

Белоруска рассказала об отпуске на знаменитом Камино-де-Сантьяго.

В 2023-м Надя Костюк прошла по пути святого Иакова — одном из популярнейших пеших маршрутов Европы. «Салiдарнасць» поговорила с ней про синяки, аллергию на солнце, десятки пройденных километров в день и о том, зачем это все было нужно.

«Просто открываешь дверь — и твое приключение начинается»

Для начала небольшая справка. Путь святого Иакова, он же Камино-де-Сантьяго — дорога через Западную Европу в испанский городок Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи апостола Иакова.

Камино, как его называют, возник еще в Средние века — тогда им пользовались паломники. Сейчас по пути идут не только верующие, но и обычные туристы, хотя философский ореол вокруг него никуда не исчез.

Впервые Надежда задумалась про Камино в конце 2019-го, когда прочитала две книги. В одной из них, «Я буду толкать тебя», была история двух американцев, которые дружат с детства и вместе прошли по пути:

«У одного из них прогрессирует болезнь, из-за которой его мышцы постепенно отказывают, он пользуется инвалидной коляской. Он вдохновился рассказом про путешественника, который прошел Камино, и сам захотел туда, хотя и не может ходить. Поделился мечтой с приятелем, и тот сказал: «Буду тебя толкать». Они придумали какую-то специальную инвалидную коляску и прошли более 800 километров пути, временами шли по непроходимым местам».

Женщину вдохновила еще одна книга — там шла речь о человеке, который хотел покончить с собой и поделился этой идеей с барменом в лондонском баре. Тот ему посоветовал — мол, это ты всегда успеешь, но тут в ста километрах есть аббатство, сходи туда пешком, а потом делай, что хочешь. Он так и сделал, немного побыл в аббатстве, а потом прямо оттуда, в кроссовках зимой, пошел в Иерусалим.

Наде такой формат путешествий понравился:

— Как классно! Ты ни от чего не зависишь, просто открываешь дверь — и твое приключение начинается. Это самое простое, что можно придумать, ты просто идешь и ни о чем не заботишься.

Еще тогда, в конце 2019-го, белоруска решила пройти Камино. Начала готовиться к приключению: тогда она жила в Бресте, и каждый день проходила по 7 километров, несмотря ни за что. Но пришла пандемия, и путешествие пришлось отложить.

Пару лет назад Надя переехала в польский Вроцлав, и там вернулась к идее пройти Камино. В этот раз, чтобы подготовиться, каждое утро проводила по часу в бассейне и много ходила на беговой дорожке.

Есть много маршрутов, которые ведут в Сантьяго-де-Компостела: например, можно идти из Франции через Пиренеи и четыре области Испании, можно выходить из центральной Испании или идти по северу страны.

Надя выбрала португальский маршрут: он длится 240 километров, но белоруска отклонялась от пути и в результате за 10 дней прошла 300 километров.

В начале апреля 2023-го она вылетела в Португалию.

«Не обошлось без форс-мажоров»

В путешествие Надя выбралась одна — хотелось побыть наедине с природой и своими мыслями. Первым городом пути был Порту:

— Люблю воду и океан, поэтому выбирала маршрут так, чтобы во время пути видеть с одной стороны океан. Ты проходишь через города, деревни, поля, луга, горы и виноградники. Встречаются фермерские угодья, индустриальные районы.

Есть специальные хостелы для пилигримов, они называются альберге, и при наличии паспорта пилигрима там можно переночевать. Этот паспорт надо получить в первом пункте твоего пути, и на всей дороге ты каждый день собираешь в него 3−4 печати. Можно получить их в информационных центрах, специальных кафе для пилигримов и в самих альберге.

Альберге, рассказывает Надя, бывают разные. Есть муниципальные, где можно переночевать за 5−10 евро, а есть частные, которые стоят 12−25 евро. Иногда в цену входит постельное белье и завтрак или ужин, а иногда тебе просто выделяют место для сна, ты разворачиваешь там свой спальник и спишь.

В альберге обычно доступны душ и туалет.

Люди сами решают, будут они спать в альберге или в отелях. Кто-то делает из этого настоящее паломничество, ищет на пути духовный рост и развитие, а для кого-то это формат туризма:

— Для меня это не был религиозный маршрут, я просто очень люблю ходить пешком и активный отдых, а тут еще и нашла возможность проверить себя. Всегда приятно, подводя итоги в конце года, сказать, что ты сделал что-то необычное — например, прошел 300 километров.

В то же время, не собиралась себя как-то истязать, хотела вкусно есть, пробовать морепродукты и испанское вино.

Что бывает с телом, когда столько идешь?

— Все начинает болеть, тело в шоке от того, что происходит, — продолжает собеседница «Салiдарнасцi». — Первые два-три дня со мной так и было. А еще ты несешь на себе все свои вещи, и мне рюкзак натирал спину, хоть он и хорошо подобран.

Металлический каркас рюкзака прилегает к телу, и майка не спасает от натирания — когда так идешь весь день, это дает о себе знать. В результате у меня в начале пути были на теле синяки от рюкзака.

Болели бедренные суставы, потому что я шла очень быстро и не останавливалась, пока могла. Когда набираешь ритм, лучше не останавливаться, иначе потом будет сложно вернуться к той же скорости.

В итоге я старалась пройти 15 километров до завтрака, потом делала перерыв и шла примерно столько же. Но там очень красиво, поэтому постоянно хочется остановиться и полюбоваться видами. С другой стороны, нужно идти, чтобы успеть в альберге, потому что там не всегда есть место.

Не обошлось без форс-мажоров. Надя старалась выходить в путь в 6−7 утра, но однажды выдвинулась только в 11 — был сильный дождь, и женщина боялась промочить ноги.

Самым тяжелым был день, когда она пересекла границу Португалии и Испании. Надя ошиблась: думала, что идет в место, где есть ночлег, а оказалось, что там только ресторан для пилигримов. Когда она пришла туда и поняла это, было уже 18 часов, в тот день она и так прошла не менее 30 километров.

До ближайшего официального ночлега надо было пройти еще 12 километров:

— Думала, что пройду их без проблем, а потом оказалось, что надо идти через горы, хотя и невысокие. Уже была уставшая, к тому же у меня началась аллергия на солнце, опухли ноги и уши, поднялась температура.

Шла по горам, а вокруг никого не было, солнце уже садилось, у меня на телефоне был 1% батареи, мой пауэрбанк не работал. У меня закончилась вода, становилось холодно. Не то чтобы я начала паниковать, просто понимала, что ситуация фиговая и я не знаю, что делать дальше.

Это был мой первый день на испанской части Камино, а там маршрут обозначен намного хуже, чем в Португалии, потому что ту часть маршрута, где я шла, открыли только 3−4 года назад. В Португалии на таких маршрутах много объявлений о сдаче комнат паломникам, а тут я видела просто двухметровые заборы и ни души вокруг.

В итоге Надя дошла до места ночевки за 5 минут до того, как оно закрылось. Она засыпала и думала, что завтра вообще не сможет идти, но на следующий день прошла 35 километров.

«Планировала уложиться в тысячу евро, так и получилось»

Сколько стоит такое путешествие? Надя рассказывает, что можно пройти Камино с бюджетом в 500−600 евро на человека, включая перелет, еду и ночлеги. Тогда надо спать в муниципальных альберге и тратить не больше 20 евро в день на еду.

А если хочется тратить на развлечения и более вкусную еду, не искать самые дешевые альберге, то сумма будет выше — 1000−1200 евро. В этом случае можно выбрать альберге в красивом месте или то, где ты хочешь остановиться прямо сейчас, можно привезти домой вино, носки, сыр.

— Я провела по одному дню в Валлонии, Порту и самом Сантьяго, поэтому включала и их в бюджет. Планировала уложиться в тысячу евро, так и получилось. При этом ни на чем не экономила, купила подарки близким. Дополнительно покупала штаны и куртку — могла идти и в той одежде, что у меня была, но решила, что хочу новое.

Если ты никогда не ходил в походы, надо купить кроссовки, в которых тебе будет удобно, хотя можно пойти и в старых, если тебе в них комфортно, — делится белоруска.

На Камино постоянно встречаешь разных людей — то на пути, то в альберге или за обедом. Надя вспоминает, что шла три дня с одним канадцем, они вместе пересекли границу Португалии и Испании. Еще была женщина из Ирландии, которая болеет раком и решила пройти Камино между химиями.

Беларуска встречала бабушек из Франции возрастом 80+, португальских учителей, которые проходили Камино с целью тимбилдинга.

За каждым таким путешествием стоит история, почему человек на него решился. Даже если ты идешь с друзьями или родственниками, вы разговариваете между собой первые 3−4 дня, а потом перестаете это делать, потому что каждый углубляется в свои мысли.

Когда ты на Камино, ты выключаешься из привычной реальности и живешь только здесь и сейчас, рассказывает Надя.

Ты планируешь на путь что-то свое, но на нем происходят неожиданные вещи. Начинаешь понимать что-то новое о себе и своей жизни, о людях, которые рядом с тобой, о людях из твоего прошлого.

Для Нади ее 10 дней на Камино похожи на полноценную жизнь:

— Вначале, в первые дни, ты силен, у тебя много планов, я в это время шла по яркой, сочной Португалии. В середине маршрута был перелом, когда я пересекла границу с Испанией и ошиблась с ночлегом, день тяжелых переживаний. В середине жизни люди часто переживают внутренний надлом, это может быть связано с утратой близких или кризисом, оценкой того, что удалось и не удалось сделать.

В последние 3−4 дня моего пути дорога шла не вдоль океана, а ближе к лесу, среди виноградников и полей. Из-за этого меняются краски и звуки, меняется восприятие пути. Это похоже на вторую половину жизни, когда ее ритм более спокойный. Это не хорошо и не плохо, просто это по-другому.

А в конце ты приходишь к финальной черте, испытываешь чувство радости и гордости, что сделал это и не сошел с дистанции.

Когда Надя была на пути, осознанно отказалась от интернета, только вечерами в альберге выходила на связь. В течение дня доставала телефон, только чтобы сделать фото. По словам паломников, которые ей встречались, такое настроение затягивает, хочется вернуться на тропу и снова побыть в этом состоянии.

Белоруска подчеркивает, что не сделала ничего сверхъестественного:

— Знакомый из Познани хочет пройти 2400 километров тропой Султана, а мне для такого не хватает времени, средств и подготовки. Я шла в безопасных местах, где была туристическая инфраструктура, а люди отправляются в более экстремальные походы.

Но я считаю, что каждому, даже если он не готов к таким походам, стоит попробовать что-то вроде португальского маршрута, как у меня. Это что-то такое, чем можно гордиться.