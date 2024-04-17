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ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое минимум 12 ракетами

  • 17.04.2024, 12:00
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ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое минимум 12 ракетами

Налеты проходили в две волны.

Сегодня, 17 апреля, около 4:20 ВСУ нанесли ракетные удары по военному аэродрому в Джанкое. Кроме военной авиации, там еще было много пусковых установок «С-300/400».

Z-паблик «Рыбарь» сообщает о том, что запуск ракет был произведен с территории Херсонской области, сообщает dialog.ua.

Налеты проходили в две волны. В первой волне ВСУ использовали ракеты с кассетной боевой частью.

Известно, что повреждена военная техника, которая находится на аэродроме, и разрушено одно из зданий.

При этом паблик «Крымский ветер» пишет о «200-х» и «300-х» оккупантах в районе аэродрома.

Всю трассу в районе аэродрома уже перекрыли. В марте 2024 года в районе аэродрома появилась новая установка «С-400». Не исключено, что она и стала целью украинских ракет.

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