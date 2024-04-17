Медведев потребовал объявить тысячи россиян «иноагентами» 9 17.04.2024, 15:20

5,246

И ввести для них уголовное наказание.

В России необходимо резко увеличить число «иностранных агентов» и предусмотреть для них уголовную ответственность, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, для этого следует изменить закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, его можно дополнить отдельными положениями из закона США о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

«Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — написал в телеграм-канале Медведев.

При этом он назвал США «последовательными людьми», поскольку они с 1938 года, когда был принят указанный закон, «непримиримы к врагам своего государства».

Российское законодательство уже предусматривает уголовную ответственность для «иноагентов». Так, работа «иностранных агентов» без включения в реестр может повлечь как административное, так и уголовное наказание. Максимальное наказание для руководства организаций и СМИ-«иноагентов» в этом случае — до двух лет лишения свободы, а для физлиц-иноагентов — до пяти лет (ст. 330.1 Уголовного кодекса). За злостное уклонение от исполнения своих обязанностей, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, «иноагентам» также грозит уголовное наказание.

Понятие «иностранный агент» впервые появилось в российском законодательстве в 2012 году и сначала распространялось только на НКО, ведущие политическую деятельность. Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году. В 2019-м в него были внесены поправки, согласно которым этот статус может быть присвоен физическим и юридическим лицам, если они распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и финансируются из-за рубежа.

Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», подписанному в июле 2022 года, для признания «иноагентом» необязательно получать финансирование из зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или за нахождение под «иностранным влиянием». Также было введено понятие физического лица, аффилированного с «иностранным агентом».

С 1 декабря 2022 года Минюст публикует единый перечень «иностранных агентов». На текущий момент в нем находятся 656 организаций и физических лиц.