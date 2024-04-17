Эрфан Кудусов: Лето в Крыму точно будет горячим 17.04.2024, 17:12

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Эрфан Кудусов

Но не в туристическом плане.

Известный гражданский активист, один из лидеров крымскотатарского народа Эрфан Кудусов прокомментировал сайту Charter97.org атаку ВСУ на аэродром в Джанкое:

— Это аэродром, который эксплуатировался еще с советских времен. Российские оккупационные военные использовали его по назначению, хранили там ракеты, авиабомбы, другие взрывчатые материалы. Естественно, без внимания наших военных это не осталось.

Очень удачная атака. Взрывы были слышны в радиусе 40 километров. Была долгая детонация. Все лояльные Украине граждане, проживающие в Крыму, ощутили прилив энергии и праздник.

Хочу поздравить наши спецслужбы, которые дали точку наведения. И, естественно, отметить тех наших сограждан, которые в Крыму помогали с информацией. Назвать мы их не можем, но после победы, думаю, все эти данные будут опубликованы, а люди награждены.

— Британские СМИ в последнее время много пишут о том, что Украина хочет в этом году разрушить Крымский мост. Как вы считаете, получится?

— Технически это возможно. У Украины есть такие средства. Хотелось бы еще получить от наших немецких друзей ракеты Taurus, которые обладают лучшими поражающими способностями, если сравнивать их с Storm Shadow, французскими ракетами Scalp. Для атаки по мосту лучше бы подходили они. Но пока их нам не передают. Возможно, придется обходиться без них.

Прогнозировать сегодня точно ничего невозможно. Попытки британских СМИ хайповать на таких вещах — не очень продуктивные. Китайский философ войны Сунь Цзы говорил, что «война — это путь обмана». Нельзя врагу рассказывать о возможном направлении и времени атаки. Ведь уже пишут и даты, что «до июля мост разрушат», «до августа». Хорошие операции проходят в тайно.

Мы их ждем, но дат и направлений я бы не стал называть. Дайте нам оружие, хочется сказать британским, немецким и особенно американским СМИ.

Оружие у Запада есть, но они приберегают его для своих нужд. Чем мы, украинцы, отличаемся от граждан Израиля!?

— Но летом в Крыму будет горячим?

— Раньше «горячее лето» означало то, что будет много туристов. Теперь туристов нет, но много хороших атак ВСУ. Лето точно будет горячим, но не в туристическом плане.

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