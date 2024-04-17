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Байден поддержал предложение Джонсона по финансированию Украины

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  • 17.04.2024, 21:46
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Байден поддержал предложение Джонсона по финансированию Украины

Президент США пообещал «немедленно подписать» законопроекты, когда их одобрит Конгресс.

Президент США Джо Байден пообещал «немедленно подписать» законопроекты спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда их одобрит Конгресс.

Заявление американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что решительно поддерживает инициативу спикера Палаты представителей, чтобы помочь Украине и Израилю, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа и укрепить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США напомнил, что Израиль находился под беспрецедентными атаками Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны России, которые резко усилились за последний месяц.

«Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», - добавил глава государства.

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