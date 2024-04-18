Newsweek: Украина только что пересекла ядерную «красную линию» Путина 5 18.04.2024, 7:54

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Что произошло?

Удар Украины по российскому военному радару «Контейнер» можно трактовать как пересечение ядерной «красной линии» Кремля.

Неделю назад, 11 апреля, в российском поселке Ковылкино в Мордовии под удар украинских БПЛА попала воинская часть №84680.

Она является частью системы ядерного сдерживания РФ.

Об этом говорится в статье издания Newsweek.

В Ковылкино расположен 590-й отдельный радиотехнический центр ВС РФ. Он оснащен радиолокационной станцией (РЛС) загоризонтного выявления 29Б6 «Контейнер», задача которого состоит в определении запусков ракет на расстоянии до 3 тыс. км.

Речь идет об огромной сети радаров высотой в 34 м и длиной в 1,3 км. Именно этот важный военный объект ВС РФ подвергся атаке на минувшей неделе. Кремль и Министерство обороны РФ о случившемся умолчало.

Правда о происшествии просочилась в Сеть через СМИ. «Атака дронов на российскую РЛС, вероятно, является пересечением одной из «красных линий» Москвы в вопросе потенциального применения ядерного оружия», - пишет Newsweek.

В статье отмечается, что удар может быть трактован как нарушение одного из пунктов обновленной ядерной доктрины Москвы, подписанной диктатором РФ Владимиром Путиным в 2020 году.

В документе, в частности, говорится, что основанием для ядерного удара может быть «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, выход из строя которого приведет к срыву ответных действий ядерных сил» России.

Насколько сильно пострадал радар «Контейнер», на данный момент неизвестно. Это режимный объект, допуск к которому строго ограничен.