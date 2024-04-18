Успех ВСУ: уникальная российская РЛС выведена из строя 3 18.04.2024, 10:59

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Это практически невосполнимая потеря.

Украинские БПЛА атаковали российскую загоризонтную РЛС «Контейнер», расположенную в Мордовии.

По данным источников Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», атака прошла успешно и теперь российская загоризонтная станция выведена из строя. Это единственная в своем роде РЛС загоризонтного слежения, которая позволяла обнаруживать аэродинамические цели на расстояние до 3000 км, за счет отражения от ионосферы сигнала радара.

Потеря «Контейнера» лишит российские ПВО разведывательной информации и возможности раннего обнаружения ударной авиации.

Восполнить пробел, как пишет Telegram-канал, будет крайне сложно, завод, где производили «Контейнер» уже практически закрыт, а институт разработчик дальней радиолокации — НИИДАР прекратил свое существование.