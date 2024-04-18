Проект Джонсона: получат ли ВСУ должгожданные ATACMS 18.04.2024, 12:44

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Политолог рассказал об особенностях проекта, за который будет голосовать Конгресс США.

В субботу в Конгрессе США пройдет голосование по помощи Украине. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил свой проект.

В чем его особенности? Примет ли его Конгресс? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Ранее опубликованный проект закона, который был принят в Сенате США, получает некоторые изменения. Они не настолько глобальные, как многие ожидали. Во-первых, сохраняется помощь для Украины на получение оружия из США в разных форматах. Там есть несколько программ. Часть из них — программы по предоставлению оружия Украине из фонда Пентагона. Другая часть — оформление заказов на получение Украиной оружия от американских производителей.

Все эти программы сохранены и, насколько понимаю, средства будут идти в виде грантов. Бюджетная помощь для Украины, которая содержалась в законопроекте, выносится в отдельную норму. Она будет предоставляться в виде беспроцентного кредита.

— То, что помощь будет предоставлена в кредит, для Киева не проблема?

— В законопроекте есть две нормы, которые заключаются в том, что списание 50% этого кредита президент США сможет инициировать после 5 ноября этого года. В 2026-ом году он сможет инициировать списание и оставшихся 50%. Очевидно, что это такой себе компромисc. Списание этих средств будет решать уже новый президент, кто бы им не был. Это именно прямая финансовая помощь для украинского бюджета.

Скажу, что я пока не видел нормы из 4-го законопроекта. С одной стороны, законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня разделяется на три отдельных законопроекта по этим странам. Но в то же время к ним добавляется четвертый, отдельный законопроект, за который все равно будут голосовать в пакете. В этом 4-ом законопроекте есть, в частности, нормы, связанные с конфискацией российских активов в США, использовании их для помощи Украине.

В общем, озвученные нормы выглядят вполне себе приемлемо и теми, которые могут быть приняты. В конечном счете и все партии и комитеты Конгресса, и президент США этот законопроект поддержали, что существенно увеличивает шансы его принятия и введения в действие.

— В проекте упоминаются и ракеты ATACMS. Есть пункт, что президент США должен их будет передать, если это только не угрожает безопасности страны. Как вы считаете, будет ли Байден вынужден передать ракеты Киеву, если проект будет принят?

— На уровне Пентагона уже давно говорят о том, что подобные варианты рассматриваются. Опять-таки, ранее была информация о том, что Украине передавались ракеты АТАСМS, но несколько другой модификации. Прецеденты уже были. В конечном счете, думаю, что и до этого тоже дойдет, но сложно сказать, когда.

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