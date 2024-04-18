Зеленский: В этом месяце Украина впервые произведет 10 САУ «Богдана» 2 18.04.2024, 15:46

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Дальше - еще больше.

Украина постоянно и активно наращивает собственное производство военной техники и оружия. В апреле украинская промышленность выпустит 10 САУ «Богдана».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский подчеркнув – «дальше - больше».

Глава отметил, что государство заключает с украинскими предприятиями «серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции».

«Уже в этом месяце украинская промышленность впервые выдает 10 «Богдан», в мае и дальше – еще больше», – отметил Владимир Зеленский.