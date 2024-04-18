Как белорусы берут ипотеку в Польше 18.04.2024, 16:43

Один банк отказал, через месяц другой выдал кредит.

В Польше разрабатывают новую программу льготного кредитования жилья Mieszkanie na start. Это альтернатива закрывшейся в начале этого года программе «Безопасный кредит 2%». Условия субсидирования процентной ставки по этим двум кредитам разнятся, но доступ иностранцев к новой программе, вероятнее всего, будет тем же, что и прежде.

MOST поговорил с белорусками, которым удалось получилось льготный кредит на жильё в Польше, о нюансах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

«Решили попробовать, не рассчитывая, что у нас получится»

Татьяна с супругом живут в Польше уже три года. В прошлом году они подали заявку на льготный кредит под 2% и в этом получили положительное заключение от банка. Скоро им передадут ключи от трёхкомнатной квартиры в Белостоке.

У Татьяны часовы побыт, она работает по трудовому договору (umowa o pracę) в польской компании. У мужа — сталы побыт, в Польше у него открыто ИП.

— Сложно сказать, какой у нас среднемесячный доход, мы никогда особо не считали. Из последнего это что-то около 14 тыс. злотых в месяц. У нас были небольшие сбережения. Мы думали, что с ними делать, так как они обесцениваются. Вкладывать их в какой-то бизнес мы не хотели, а вот своё жильё хотели давно. И тут все вокруг начали обращаться к дорадцам (консультантам. — Прим.) по двухпроцентному кредиту, который тогда действовал. И мы тоже решили попробовать, особо не рассчитывая, что у нас может получиться.

Молодые люди обратились к польскому кредитному консультанту. На первую встречу белoрусы не брали с собой никаких документов, лишь рассказали о себе, о своей работе, о доходах и пожеланиях в получении ипотеки. Консультант примерно сориентировала их по возможной сумме кредита и объяснила, какие документы нужно подготовить, после чего пара начала искать квартиру.

Поисками молодые люди занимались самостоятельно. Изучали преимущественно варианты на первичном рынке. Татьяна объясняет, что на «первичке» нет проблем с тем, что заявка на кредит будет рассматриваться довольно долго: достаточно подписать договор с застройщиком о резервации квартиры. А если за время действия этого соглашения банк не примет решения по кредиту, договор можно будет продлить. Девушка говорит, что в этом вопросе застройщики склонны идти навстречу клиентам. Причём, в отличие от сделок на вторичном рынке, вносить залог семье не пришлось.

«Мы сами говорили, сколько хотим внести собственных денег»

После резервации квартиры Татьяна с супругом снова пошли к консультанту, на этот раз с пакетом необходимых документов. Среди них были налоговые декларации и справки об уплате взносов в ZUS (управление социального страхования), а также документы с работы Татьяны и договор резервации квартиры.

— Дорадца смотрела, можем ли мы взять кредит на ту квартиру, которую выбрали. Потом она выбирала банк, в который нам лучше всего подать документы. Все заявки и документы она отправляла сама.

Белoрусы обслуживаются в PKO Bank, но он не выдаёт ипотечные кредиты иностранцам с временным ВНЖ, а молодые люди хотели подаваться вдвоём — чтобы обоим быть собственниками жилья и чтобы при рассмотрении заявки банк учитывал их совместный доход.

— Нам подошёл банк Pekao. В итоге от него мы и получили кредит — 400 тыс. злотых на 15 лет, из них на 10 лет — под 2%. Мы сами говорили, сколько хотим внести собственных денег— у нас это было 130 тыс. злотых, — и на сколько лет хотим взять кредит. Сама квартира стоила 530 тыс. злотых за 51 кв. метр плюс огрудек.

Спустя некоторое время дорадца сообщила семье, что кредит одобрен. После этого белoрусы вместе с представителем компании-застройщика обратились к нотариусу для документов на квартиру.

— Но сам процесс ещё не закончен, так как дом ещё не сдан. Потом ещё будет передача права собственности, подписание договоров на электричество и т.п. Всё это будет где-то полгода длиться. Но кредит мы уже получили и выплачиваем его: первый платёж был равен 1100 золотых, а следующие платежи будут около 2-2,5 тыс. злотых.

«Рыэлтар увесь час казаў, што за такі бюджэт нічога не знайсці»

Марина (имя изменено) с супругом тоже живут в Польше три года. В прошлом году молодые люди получили льготный ипотечный кредит под 2% и сейчас ждут ключи от квартиры в пяти километрах от Варшавы.

— Мы шукалі нерухомасць, якая падышла б нам па месцазнаходжанні, выглядзе і кошце. Адразу спрабавалі папрацаваць з рыэлтарам, але я не зразумела яго функцыі. Ён нічога не параіў у рамках нашага бюджэту, толькі ўвесь час казаў, што за такі бюджэт нічога не знайсці. Я выслала яму канкрэтную прапанову ад забудоўшчыка, якая нам падыходзіла, і запытала: «А гэта тады што?». Тады ён пагадзіўся і сказаў, што мы можам пачаць працаваць. Толькі было ўжо няясна, навошта распачынаць працу, калі большую частку я выканала сама.

В итоге семья обратилась к кредитному консультанту от застройщика, предложение которого им подходило.

— Мы забраніравалі кватэру ў забудоўшчыка ўмовай рэзервацыйнай. Ніякага закладу ён не браў. Банку ад нас былі патрэбныя толькі ўмова з працы, выпіска з нашых рахункаў за год і карты побыту — у нас сталы і часовы. [У якасці крэдытаатрымальніка] разглядалі толькі аднаго члена сям’і: з umowa o dzieło (аналаг дагавора падраду. — Заўв.) у сферы IT і даходам 8 тыс. злотых. У нашым выпадку толькі два банкі разглядалі такую ўмову: Alior і Pekao. Кватэра, якую мы абралі, была памерам 75 кв. метраў і каштавала 550 тыс. злотых. Мы планавалі ўнесці 180 тыс. злотых грашыма, якія засталіся ў нас ад продажы кватэры ў Беларусі, а рэшту — 370 тыс. злотых — узяць на 25 гадоў. Мы запоўнілі анкеты і чакалі адказаў з банкаў. Праз два месяцы прыйшло негатыўнае рашэнне з Alior, а праз тры — пазітыўнае з Pekao.

Тогда молодым людям показалось, что всё закончилось хорошо: можно подписывать договор. Однако появилась проблема — с открытием счёта в банке Pekao. Банк потребовал разрешение на работу в Польше, которого у молодых людей не было, потому что оба супруга имели свободный доступ к рынку труда и для трудоустройства им такой документ не был нужен.

В конце концов работодатель пошёл навстречу и согласился сделать такой документ, несмотря на то, что в нём не было потребности.

— Зараз кватэра яшчэ будуецца, ключы мы чакаем пад Новы год. Пакуль у нас спісваюць толькі частку ўзносаў — гэта каля 1500 злотых, а ўжо сапраўдныя раты (штомесячныя выплаты. — Заўв.) па крэдыце пачнуцца, калі мы атрымаем ключы.