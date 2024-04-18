В Беларуси резко подорожали яблоки 3 18.04.2024, 17:04

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С чем это связано?

Читательницу ex-press.by ошарашили цены на яблоки утром 12 апреля. По ее словам, еще вчера кило можно было купить по 3 с копейками рубля, но на следующий день они подорожали почти вдвое. Газета «Жодзінскія навіны» выяснила, что случилось.

Издание также отмечает, что цены на яблоки колеблются от 4 до 6 рублей за килограмм, и они все зарубежные.

В управлении экономики горисполкома пояснили, что «сезон яблок урожая 2023 года уже заканчивается, поэтому стоимость этого товара поднимается».

— Фактически белорусские производители уже распродали запасы этого фрукта. А для поддержания ассортимента торговые предприятия закупают яблоки и у других поставщиков. По факту вашего обращения проведена проверка ценообразования в данном торговом объекте — нарушений правил формирования цены не установлено, — сообщили в управлении.

Журналисту удалось отыскать в Жодино белорусские яблоки. Однако, сколько они стоили, не сообщается.