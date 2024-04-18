Российских школьников заставляют становиться на колени 9 18.04.2024, 17:10

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В форме советской звезды и буквы Z.

Российские школы в четверг начали активно проводить занятия, приуроченные к придуманной в 2021 году памятной дате – Дню единых действий в память о «геноциде советского народа» нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В некоторых случаях во время этих занятий детей на улицах или в зданиях школ строили в форме пятиконечной звезды, некоторых — прямо на колени.

«Агентству» удалось обнаружить в группах школ во «ВКонтакте» более 300 фотоотчетов, на которых видно детей, построенных в форме звезды. На нескольких десятках отчетов дети стоят на коленях, в том числе в школах Мордовии, Чувашии, Башкортостане, Омской и Ростовской областей, а также аннексированного Крыма. В школе №16 Усолья-Сибирского в Иркутской области на колени поставили даже первоклассников. В Екатерининской школе Омской области девочек положили на пол в спортзале в форме звезды. В Беллыкской школе Красноярского края дети выстроились буквой Z.

В школах также проходят единые уроки, посвященные теме «геноцида советского народа».

Все это — часть мероприятий к памятной дате День единых действий, которые организовали провластные «Агентство социальных технологий и коммуникаций» и «Поисковое движение России» в рамках проекта «Без срока давности».