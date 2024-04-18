США и Британия ввели санкции против Ирана 18.04.2024, 18:20

За нападение на Израиль.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против Ирана в ответ на воздушную атаку на Израиль в ночь на 14 апреля.

Меры направлены против физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны Ирана и других, которые «способствовали этому наглому нападению», заявил Байден.

На сайте Госдепартамента говорится, что в список вошли 16 человек и компаний, которые имеют отношение к производству беспилотников, в том числе Kimia Part Sivan Company, и иранский автопроизводитель Bahman Group и три его «дочки». США также ужесточили меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к разработкам в области микроэлектроники.

Байден сообщил, что о собственных ограничениях против Ирана вскоре объявят союзники США по G7. Новые меры уже ввела Великобритания, под них попали шесть физлиц и организаций, в их числе — военно-морские силы КСИР. «Нападение иранского режима на Израиль было безрассудным актом и опасной эскалацией. <...> Санкции, о которых мы объявили вместе с США, показывают, что мы однозначно осуждаем такое поведение, они еще больше ограничат способность Ирана дестабилизировать регион», — заявил премьер-министр Риши Сунак.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал Тегеран «прекратить свое безрассудное и незаконное поведение» и освободить захваченный им в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Ariers, который принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

«Группа семи» 14 апреля опубликовала заявление, где осудила нападение Ирана, предупредила о мерах в ответ на «дальнейшие дестабилизирующие инициативы» и выразила поддержку Израилю. О планах ввести санкции против Тегерана также сообщил Евросоюз.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории. В отражении атаки участвовали американские и британские военные.