«Собаки не просто лаяли, а скулили» 4 19.04.2024, 16:51

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Белоруска рассказала о встрече с черным волком на улице в Витебске.

Витебчанка рассказала, как встретила черного волка, которого пытаются поймать милиция с егерем и спецслужбы по отлову Витебска.

Сообщения от витебчан, видевших волка сначала приходили из районов Бителево и улицы Ленинградской. Витебчанка Наталья Калинина, которая много лет занимается разведением породистых собак, встретила волка на улице воочию. Женщина рассказала, что ее питомцы стали странно вести, и она увидела неподалеку крупное животное с черной шерстью.

- Собаки не просто лаяли, а скулили. Такое поведение для них было совсем нетипично. Когда вышла на улицу, заметила большое животное с черной окраской. Волк был метрах в двух от меня. Поведение его было не агрессивным, вскоре он убежал, - пояснила она.

В Витебском городском зоопарке поспешили опровергнуть слухи о том, что волк якобы сбежал из их вольеров.

- У нас в зоопарке есть группа волков, но все они постоянно находятся под контролем и никуда не сбегали, - подчеркнули в зоопарке.

Между тем витебские спецслжубы продолжают поиски дикого зверя, от которого исходит вполне реальная опасность. В городе приняты меры повышенной безопасности.