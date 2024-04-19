МВД подтвердило смерть крупного начальника 4 19.04.2024, 22:15

5,614

Дмитрий Коровяковский

Ему было 47 лет.

В официальном издании министерства внутренних дел Беларуси «На страже» появилось сообщение, что скоропостижно скончался 47-летний начальник Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Коровяковский.

Ранее источники «Белсата» сообщали, что Коровяковского похоронили 15 апреля, прощание с ним прошло во Дворце культуры профсоюзов Бреста.

Начальником РОВД Ленинского района Бреста Коровяковского назначили не так давно – в августе 2021 года. В 2020 году Коровяковский работал начальником пинской милиции и лично руководил разгонами во время протестов. В результате появилось так называемое «Пинское уголовное дело», по которому десятки человек были приговорены к срокам от 3,5 до 6,5 лет и огромным штрафам. В материалах уголовного дела многократно фигурирует фамилия Коровяковского, он давал показания против пинчан, выступивших против фальсификации президентских выборов, а также приказывал разгонять мирные протесты.

«Люди пришли на площадь с шариками, с детьми – и просто ждали. Пришли отстоять свои голоса, показать, что они есть. А в ответ, что хорошо было слышно на видеозаписи в суде, Коровяковский приказал: «К бою» и «Открыть огонь». Конечно, это испугало людей и подтолкнуло к обороне», – рассказывала Татьяна Соболева, жена отца политзаключенного Олега Рубца.

В этом году в возрасте 44 лет скончался начальник Управления противодействия киберпреступности Брестского УВД полковник Андрей Глинский. В милиции он проработал 20 лет, а последнюю должность занял летом 2022 года. Также в феврале этого года стало известно о смерти 47-летнего бывшего начальника колонии №3 «Витьба» Алексея Старовойтова. Он работал в «Витьбе» с 1998 года, пришел на работу контролером, дослужился до начальника, руководил колонией около пяти лет.