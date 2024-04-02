Во сколько автовладельцам обойдется летняя резина на рынке? 2 2.04.2024, 11:39

Белорусские рынки заполонили китайские бренды.

Минувшие выходные выдались аномально тёплыми: в южных регионах воздух прогрелся до +24 градусов. Однозначно пора уже менять резину! Поэтому журналист av.by Елизавета Костенко сразу же отправилась изучать ассортимент летних покрышек на авторынке в Малиновке. Почём нынче «круглые и чёрные»?

Только миновали «жоўта-блакітны» забор, как очутились в толпе мужчин. С каждым часом людей становилось всё больше — суббота всё-таки! Ага, надо обязательно пообщаться как с покупателями, так и с продавцами... Уловив характерный запах резины, заглядываем в первый же ларёк. Рядом с дверью уже стоят покупатели. Пробуем завести разговор с одним из них.

— За шинами на рынок приехали или ещё только прицениваетесь? — интересуемся у мужчины, который разглядывает колёса.

— Ищу себе свежие летние покрышки... Столько новых названий!

— И на чём остановили свой выбор?

— Думаю попробовать Arivo. В моём типоразмере (185/65 R15) за колесо просят 115—120 белорусских рублей. По-моему, отличная цена! Наверное, возьму одну пару «на тест». Эти шины сплошь и рядом нахваливают, — отвечает мужчина.

Подходим к ещё одному покупателю. Тот явно настроен на диалог. Реагирует на вопросы легко и быстро:

— Я работаю на автомобиле-такси. На «лето» перешёл недавно. А сюда приехал за компанию с товарищем. Хорошая погода! Можно и на шины поглядеть, и с девушками-журналистками пообщаться, — пробует шутить таксист.

— А какие шины на свою машину поставили?

— Cordiant Comfort 2! Ещё нравятся бренды Goodyeаr и Bridgestone, но их сложно сегодня найти и купить. Да и подорожали они. На такси резина обычно покупается на два сезона — потом в утиль или на клумбы у подъездов.

«Появился новый китайский бренд!»

А что скажут продавцы? Весной они вьются вокруг штабелей с покрышками, аки пчёлы у цветов. Выжидаем удобный момент и пробуем узнать о спросе и предпочтениях клиентов.

— Какие шины раскупают сейчас на рынке?

— Да все! Хотя каждый приходит за чем-то определённым и у каждого свой «кошелёк».

Предприниматель рассказывает, что из премиального сегмента повышенным спросом пользуются Icon Tyres от завода Nokian — их приобретают постоянно и в больших количествах.

— За пару часов восемь штук продал. А день только начинается! Из китайского сегмента хорошо берут Mileking. Это бренд крупного концерна Haida Group.

Про посещаемость «шиномонтажки» решаем уточнить у директора точки, который то и дело раздаёт указания своим сотрудникам, успевая при этом консультировать людей насчёт «чёрных и круглых».

— Людей в марте на рынке прибавилось?

— Да! «Переобувается» наш народ потихоньку. За день принимаем около 40—50 человек. Это ведь не зимний сезон, весной можно ещё на «зиме» покататься.

— А что у вас в наличии из премиального сегмента?

— Шины такие есть. Хотя для каждого понятие «премиальный сегмент» — разное. К примеру, у меня можно купить японские покрышки Bridgestone, корейские Kumho, российские Gislaved и Icon Tyres.

— А новые китайские шины появились на рынке?

— Да, это Mileking. Хорошие! Да и берут их часто.

«Езжу на „Белшине“, сколько себя помню»

По дороге к следующей локации встречаем мужчину, который крепко держит пару летних покрышек и озирается по сторонам.

— А вы с пустыми руками с рынка не уходите! Позвольте полюбопытствовать: что купили? И не проще ли сегодня заказать шины в интернете?

— Я человек старой закалки: мне важно посмотреть на товар и руками его пощупать. В интернете такое не провернёшь. Ну и нравится мне эта атмосфера открытого рынка. Вот отнесу колёса в машину, загляну в «Сайгон» и отпраздную покупку! Может, компанию составите?

Благодарим за приглашение, но вынужденно отказываемся: репортаж сам себя не напишет! Ага, вот и ещё один покупатель направляется с товаром к своему авто.

— Я езжу на «Белшине», сколько себя помню! А здесь притормозил: дай, думаю, протекторы поразглядываю. Может, китайский чем-то разительно от отечественного отличается, — смеясь, отвечает покупатель.

«Цены остались такими же»

Хочется ещё поговорить с продавцами. Замечаем мужчину — вокруг него клиенты буквально вьются! Нежели акция на рынке? Или цена на покрышки очень сладкая?

— Подскажите: по сравнению с прошлым годом стоимость шин выросла?

— Нет! Возможно, лишь на некоторые позиции повысилась. Но не значительно. С большего прайсы остались на том же уровне, что и прошлой весной.

— А каких шинных брендов на рынке уже не найти?

— Ну, это если какой-нибудь премиум-сегмент. Хотя Continental и Michelin подвозят иногда. Но тут уже цена… мягко говоря, кусается.

— А что в основном выбирают белорусы на рынке?

— Конечно же, «Белшину»! У них ведь каждый год новая линейка выходит. И надо сказать, что неплохие шины делают! Отлично балансируются.

— Перед вами человек на Nissan X-Тrail смотрел Austone Tires в типоразмере 225/55 R18. Этот шинный бренд родом из Австралии. Находится под крылом крупного американского холдинга Cooper Tire. На несколько лет исчез с белорусского рынка и вот вроде бы вернулся. Такие покрышки у меня есть в разных типоразмерах и на любой кошелёк, — нахваливает свой товар владелец шинной точки.

— А покупатели не ушли в интернет? Там же карты рассрочек, бесплатная доставка...

— Не ушли! Человеку ведь хочется посмотреть на колесо, изучить рисунок протектора, повертеть в руках продукт. А в интернете лишь картинка! И то не факт, что хорошего качества.

— Какие бренды выбирают владельцы премиальных иномарок вроде BMW Х5/Х6, Range Rover?

— Ну, у меня хорошо расходятся Greentrac в больших типоразмерах. Отлично балансируются эти колёса. И качество прекрасное!

«В середине апреля тут будет не протолкнуться!»

Осторожно начинаем диалог с ещё одним продавцом. По его словам, «Белшина» — номер один по продажам в Малиновке.

— Пользуются спросом все популярные размеры «Белшины». 195/65 R15 — 105 рублей, чаще всего берут 205/55 R16 — 125 рублей за штуку. Не отстаёт 225/45 R17 — 135 рублей, а вот 225/40 R18 в наличии сейчас нет. Доверяют нынче отечественному бренду почти все покупатели — это заметно и по интересу, и по продажам. Ну а ещё хорошим плюсом являются расширенная гарантия и доступная цена. Тут с «Белшиной» мало кто тягаться может!

— Китайские покрышки у вас тоже активно покупают?

— Да, берут. Но чаще в больших типоразмерах. От R18 и выше!

— Как думаете, весенний сезон уже стартовал на рынке?

— Ещё нет! Покупатели по-разному приходят, это же не зимняя резина. Можно и поездить, не спешить... Что-то вообще докатать и потом выбросить. Думаю, в середине апреля тут будет не протолкнуться!

— Поторговаться на рынке до сих пор можно?

— Конечно! Это святое дело. Люди к нам приходят с разным достатком. Иногда они смотрят цену в интернете заранее и торгуются здесь с запросом, мол, я куплю у вас, но немного дешевле.

— А какие шины подорожали этой весной?

— «Белшина» точно не подорожала. Да и китайские и российские бренды остались практически на том же ценовом уровне.

Замечаем, как с другой стороны «переобувать» в новенькие шины собираются синий Volkswagen.

— Какие покрышки купили на авто? — интересуемся у владельца.

— Выбрал Mileking в типоразмере 195/65 R15. За четыре колеса отдал 480 белорусских рублей. Впервые вижу здесь этот бренд, однако, пройдясь по рынку, наслушался о нём хвалебных отзывов. Вот и решил попробовать...