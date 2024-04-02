В России начались неожиданные проблемы после массового исхода мигрантов 2.04.2024, 13:14

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Чиновников отправили убирать мусор.

В первом российском регионе начался мусорный коллапс из-за оттока трудовых мигрантов, передает The Moscow Times. В столице Дагестана Махачкале ухудшилось санитарное состояние города после того, как муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Махачкала-1» лишилось работников, сообщила администрация города.

В результате предприятие перестало вывозить твердые бытовые отходы и убирать площадки с контейнерами для мусора. В мэрии Махачкалы заверили, что «при активном межведомственном взаимодействии принимаются все возможные меры для скорейшего решения проблемы».

В частности, убирать и вывозить мусор направили сотрудников администрации города и подведомственных учреждений.

По словам источника «РИА Новости», работников МБУ «Махачкала-1» «до выяснения личности» задержала полиция, но это спровоцировало массовый отъезд трудовых мигрантов из Дагестана обратно в Центральную Азию. До этого в Махачкале и Каспийске нескольких мигрантов задержали по подозрению в терроризме.

Российские власти начали обращать повышенное внимание на мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого 144 человека погибли, а еще 551 пострадал. По версии следствия, непосредственными его исполнителями стали четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Всего по делу проходят 11 человек, еще девять были задержаны в Таджикистане.

В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщили, что из России после теракта начался отток мигрантов. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (в Таджикистан) больше, чем уезжает», — говорила представитель ведомства Шахноза Нодири.

Одновременно с этим власти Кыргызстана и Узбекистана, откуда также приезжает большое количество мигрантов, призвали своих граждан не ездить в Россию без необходимости.

При этом Россия нуждается в трудовых мигрантах из-за рекордно низкой безработицы. Дефицит трудовых ресурсов в экономике страны достигает 5 млн человек и может усилиться еще больше из-за оттока мигрантов.